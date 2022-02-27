Нефтебазу Василькова не гасят, потому что идет бой за аэропорт

Пожар на нефтебазе возле Василькова не могут начать тушить, потому что идет бой за аэропорт.

Источник: Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Прямая речь: "Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. Российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в деревне Крячки Васильковской громады. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева.

Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа".

Почему это важно: Российские войска до сих пор не смогли захватить ни один крупный аэропорт в окрестностях Киева: ни в Гостомеле, ни в Борисполе. Для оцепления Киева с Юга они пытаются захватить аэродром в Василькове. Аэропорт нужен для приземления больших десантных и военно-транспортных самолетов.

Детали: по словам губернатора, произошло прямое попадание в резервуар с топливом, это может обернуться экологической катастрофой.

В то же время в эфире канала Рада представительница киевской областной ГСЧС Виктория Рубан заявила, что пожар пока не угрожает населению.

Прямая речь: "На данный момент угрозы для людей нет. Также нет угрозы разлива горючего".

Наиболее вероятно, что речь идет о нефтебазе, принадлежащей ЧП "Автомагистраль", частной компании, специализирующейся на строительстве дорог и много проектов реализовавшей в рамках "Большого строительства".

Эта нефтебаза не является военным объектом, но находится сразу у взлетной полосы аэропрта Василькова и военной базы.