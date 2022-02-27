Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нефтебазу Василькова не гасят, потому что идет бой за аэропорт

Роман РоманюкВоскресенье, 27 февраля 2022, 03:43

Пожар на нефтебазе возле Василькова не могут начать тушить, потому что идет бой за аэропорт.

Источник: Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Прямая речь: "Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. Российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в деревне Крячки Васильковской громады. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева.

Реклама:

Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа".

Почему это важно: Российские войска до сих пор не смогли захватить ни один крупный аэропорт в окрестностях Киева: ни в Гостомеле, ни в Борисполе. Для оцепления Киева с Юга они пытаются захватить аэродром в Василькове. Аэропорт нужен для приземления больших десантных и военно-транспортных самолетов.

Детали: по словам губернатора, произошло прямое попадание в резервуар с топливом, это может обернуться экологической катастрофой.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время в эфире канала Рада представительница киевской областной ГСЧС Виктория Рубан заявила, что пожар пока не угрожает населению.

Прямая речь: "На данный момент угрозы для людей нет. Также нет угрозы разлива горючего".

Темы: КиеввойнаВасильков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
У крупнейшего теплопоставщика столицы идут обыски из-за выводов Госаудитслужбы
Жена Пашиняна примет участие в саммите в Киеве и передаст гумпомощь – СМИ
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: