Люди чекають у Львові потяги до Польщі: немає місць

Українські жінки й діти, які хочуть виїхати до Польщі, чекають на вокзалі нагоди сісти в поїзд, бо місць на всіх охочих не вистачає.

Джерело: Суспільне

Деталі: На вокзалі у Львові люди чекають на потяг, який безкоштовно курсує до Польщі. Дехто пропускає вже третій, бо немає місця.

Реклама:

Речі, які не помістилися, просто залишають на платформі.

У вагони не пускають чоловіків призовного віку – лише жінок та дітей.