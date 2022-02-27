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Люди чекають у Львові потяги до Польщі: немає місць

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 04:43

Українські жінки й діти, які хочуть виїхати до Польщі, чекають на вокзалі нагоди сісти в поїзд, бо місць на всіх охочих не вистачає.

Джерело: Суспільне 

Деталі: На вокзалі у Львові люди чекають на потяг, який безкоштовно курсує до Польщі. Дехто пропускає вже третій, бо немає місця.

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Речі, які не помістилися, просто залишають на платформі.

У вагони не пускають чоловіків призовного віку – лише жінок та дітей.

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Теми: Львівзалізницявійнатранспорт
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