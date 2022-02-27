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Люди ждут во Львове поезда в Польшу: нет мест

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 05:43

Украинские женщины и дети, которые хотят выехать в Польшу, ждут на вокзале возможности сесть в поезд, потому что мест на всех желающих не хватает.

Источник: Суспільне

Детали: На вокзале во Львове люди ждут поезда, который бесплатно курсирует в Польшу. Некоторые пропускают уже третьи, потому что нет места.

Не поместившиеся вещи просто оставляют на платформе.

 В вагоны не пускают мужчин призывного возраста – только женщин и детей.

Темы: Львовжелезная дорогавойнатранспорт
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