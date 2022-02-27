Люди ждут во Львове поезда в Польшу: нет мест
Воскресенье, 27 февраля 2022, 04:43
Украинские женщины и дети, которые хотят выехать в Польшу, ждут на вокзале возможности сесть в поезд, потому что мест на всех желающих не хватает.
Источник: Суспільне
Детали: На вокзале во Львове люди ждут поезда, который бесплатно курсирует в Польшу. Некоторые пропускают уже третьи, потому что нет места.
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Не поместившиеся вещи просто оставляют на платформе.
В вагоны не пускают мужчин призывного возраста – только женщин и детей.
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