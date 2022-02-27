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Депутати Росії написали листа: "Засуджуємо напад на Україну"

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 05:49

Муніципальні депутати Російсії оприлюднили відкритий лист, у якому засудили збройну агресію РФ проти України.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на документ "Проти війни"

Дослівно: "Співгромадяни! Ми – обрані народом депутати – беззастережно засуджуємо напад російської армії на Україну. Це виняткове злодіяння, якому немає і не може бути виправдання.

Рішення про напад ухвалив особисто президент РФ Володимир Путін. Ми переконані, що громадяни Росії не давали йому такого мандату".

Деталі: Звернення було відкрито для підписання 24 лютого о 10-й годині ранку. Його підписали 252 депутати станом на 5 ранку за київським часом (6 ранку за московським).

Підписанти вважають, що війна з Україною призведе до катастрофічних наслідків: загинуть, будуть поранені й скалічені тисячі людей, зруйновані міста "дорогої багатьом росіянам землі".

Дослівно: "Нашу країну чекає засудження світової спільноти, ізоляція, зростання цін та бідність. Надії на хороше життя в Росії руйнуються на наших очах.

Ми закликаємо вас не брати участь в агресії та не схвалювати її. Будь ласка, не мовчіть: війну може зупинити лише масове народне засудження".

Теми: ПутінвійнаРосія
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