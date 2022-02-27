Муниципальные депутаты России обнародовали открытое письмо, в котором осудили вооруженную агрессию РФ против Украины.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на документ "Против войны"

Дословно: "Сограждане! Мы – избранные народом депутаты – безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания.

Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата".

Детали: Обращение было открыто для подписания 24 февраля в 10 часов утра. Его подписали 252 депутата по состоянию на 5 утра по киевскому времени (6 утра по московскому).

Подписанты считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям: погибнут, будут ранены и покалечены тысячи людей, разрушены города "дорогой многим россиянам земли".

Дословно: "Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах.

Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите: войну может остановить только массовое народное осуждение.