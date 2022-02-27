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У Києві вночі було кілька сутичок із диверсантами, основні бої – за містом

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 06:05

Третя ніч війни була в Києві спокійнішою, ніж дві попередніх, станом на 6:30 ранку неділі 27 лютого ситуація в Києві цілком контрольована. 

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ранковому ефірі телеканалів 

Пряма мова: "На околицях столиці ситуація більш-менш спокійна. Основні бойові дії тривають на найближчих підступах-до столиці. Контролюється місто теробороною, добровольчими батальйонами, Збройними силами – тому на ранок ситуація в місті абсолютно контрольована і спокійна.  .  

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Протягом ночі було декілька сутичок із ДРГ. На зараз (станом на 6:30) усе спокійно" 

Деталі: Поворозник сказав, що ніч із суботи на неділю була в Києві спокійнішою, ніж дві попередніх.

Чиновник зазначив, що багато диверсантів заїхали до Києва ще до війни, а зараз диверсанти переходять лінію фронту в обхід українських військових. 

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Він також зазначив, що бої в містах, як правило, відбуваються на коротких дистанціях. 

Представник КМДА нагадав, що комендантська година у Києві триває до понеділка. 

"Нам потрібно завершити ту роботу, яку ми почали практично вчора з вечора, щоб до понеділка її закінчити і завершити комендантську годину, щоб люди могли вийти на вулицю і, як мінімум, закупитися продуктами харчування", – сказав Поворозник.  

Теми: Київвійна
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