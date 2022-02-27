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В Киеве ночью было несколько столкновений с диверсантами, основные бои – за городом

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 06:05

Третья ночь войны была в Киеве спокойнее двух предыдущих, по состоянию на 6:30 утра воскресенья 27 февраля ситуация в Киеве полностью контролируемая.

Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в утреннем эфире телеканалов

Прямая речь: "В окрестностях столицы ситуация более-менее спокойная. Основные боевые действия продолжаются на ближайших подступах к столице. Контролируется город терробороной, добровольческими батальонами, Вооруженными силами – поэтому к утру ситуация в городе абсолютно контролируемая и спокойная. .

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В течение ночи было несколько столкновений с ДРГ. Сейчас (по состоянию на 6:30) все спокойно"

Детали: Поворозник сказал, что ночь с субботы на воскресенье была в Киеве спокойнее двух предыдущих.

Чиновник отметил, что многие диверсанты заехали в Киев еще до войны, а сейчас переходят линию фронта в обход украинских военных.

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Он также отметил, что бои в городах, как правило, проходят на коротких дистанциях.

Представитель КГГА напомнил, что комендантский час в Киеве продлится до понедельника.

"Нам нужно завершить ту работу, которую мы начали практически вчера с вечера, чтобы до понедельника ее закончить и завершить комендантский час, чтобы люди могли выйти на улицу и как минимум закупиться продуктами питания", - сказал Поворозник.

Темы: Киеввойна
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