В Киеве ночью было несколько столкновений с диверсантами, основные бои – за городом
Третья ночь войны была в Киеве спокойнее двух предыдущих, по состоянию на 6:30 утра воскресенья 27 февраля ситуация в Киеве полностью контролируемая.
Источник: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в утреннем эфире телеканалов
Прямая речь: "В окрестностях столицы ситуация более-менее спокойная. Основные боевые действия продолжаются на ближайших подступах к столице. Контролируется город терробороной, добровольческими батальонами, Вооруженными силами – поэтому к утру ситуация в городе абсолютно контролируемая и спокойная. .
В течение ночи было несколько столкновений с ДРГ. Сейчас (по состоянию на 6:30) все спокойно"
Детали: Поворозник сказал, что ночь с субботы на воскресенье была в Киеве спокойнее двух предыдущих.
Чиновник отметил, что многие диверсанты заехали в Киев еще до войны, а сейчас переходят линию фронта в обход украинских военных.
Он также отметил, что бои в городах, как правило, проходят на коротких дистанциях.
Представитель КГГА напомнил, что комендантский час в Киеве продлится до понедельника.
"Нам нужно завершить ту работу, которую мы начали практически вчера с вечера, чтобы до понедельника ее закончить и завершить комендантский час, чтобы люди могли выйти на улицу и как минимум закупиться продуктами питания", - сказал Поворозник.