Миколаїв: ситуацію контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка у місті – українські

Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.

Пряма мова: "Сьогодні у місті є кілька російські ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе".

Деталі: Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.