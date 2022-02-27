Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миколаїв: ситуацію контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка у місті – українські

Світлана КізіловаНеділя, 27 лютого 2022, 07:47

Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.

Пряма мова: "Сьогодні у місті є кілька російські ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе".

Деталі: Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Миколаїввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Миколаїв
Миколаїв готується до кругової оборони: пруть ворожі танки
Миколаїв наш: ППО відбила атаки на місто
Між Херсоном та Миколаєвом обмежили рух потягів
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...