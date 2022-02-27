Миколаїв: ситуацію контролюють ЗСУ, танки та бронетехніка у місті – українські
Неділя, 27 лютого 2022, 06:47
Ситуацію в Миколаєві контролюють Збройні Сили України, танки та бронетехніка на території міста – українські.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.
Пряма мова: "Сьогодні у місті є кілька російські ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська. Будьте уважні та бережіть себе".
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Деталі: Він додав, що поки що ситуація в Миколаєві не є безпечною, проте українська армія охороняє місто.