Николаев: ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе – украинские

Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города – украинская. Будьте внимательны и берегите себя".

Детали: Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.