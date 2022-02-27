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Николаев: ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе – украинские

Светлана КизиловаВоскресенье, 27 февраля 2022, 07:47

Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города – украинская. Будьте внимательны и берегите себя".

Детали: Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.

Темы: Николаеввойна
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