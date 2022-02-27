Каховська ГЕС під контролем росіян, у Новій Каховці "ніяких прапорів" – мер

Каховська ГЕС перебуває під контролем російських окупантів з 24 лютого, Нова Каховка окупована, хоча російських військ у місті немає.

Джерело: мер Нової Каховки Володимир Коваленко у спільному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Із першого дня (війни), через 5 годин Каховська ГЕС була взята російськими військами – і навколо міста знаходяться… З першого дня місто, не розумію навіть чому, спокійно відступило – і знаходиться в руках російської армії, не стільки місто, скільки Каховська ГЕС".

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Деталі: На запитання, чому Нова Каховка не чинила спротив, Коваленко відповів, що об 11 ранку в перший день війни "ще ніхто нічого не зрозумів", військові адміністрації збиралися, адміністрація наради проводила – а російські війська "вже були на ГЕСі".

На сьогодні в самому місті військ РФ немає, вони стоять на Каховській ГЕС і на головній споруді Північно-Кримського каналу.

Мер сказав, що приміщення виконкому взято під охорону і він туди заходить раз на день. "На сьогодні в місті ніяких прапорів немає", – заявив Коваленко.

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Коваленко заявив, що поліції в місті не було через 3 години після початку наступу.

Він підтвердив, що росіяни розстріляли авто з родиною, яка їхала в місто: "Через Каховську ГЕС переїздив бусік, на вимогу зупинитися вони не зупинилися і почали їхати в бік шлюзу – і автомобіль було розстріляно".