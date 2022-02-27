Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Каховська ГЕС під контролем росіян, у Новій Каховці "ніяких прапорів" – мер

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 08:12
Фото oukr.info

Каховська ГЕС перебуває під контролем російських окупантів з 24 лютого,  Нова Каховка окупована, хоча російських військ у місті немає. 

Джерело: мер Нової Каховки Володимир Коваленко у спільному ефірі українських телеканалів  

Пряма мова: "Із першого дня (війни), через 5 годин Каховська ГЕС була взята російськими військами – і навколо міста знаходяться… З першого дня місто, не розумію навіть чому, спокійно відступило – і знаходиться в руках російської армії, не стільки місто, скільки Каховська ГЕС". 

Деталі: На запитання, чому Нова Каховка не чинила спротив, Коваленко відповів, що об 11 ранку в перший день війни "ще ніхто нічого не зрозумів", військові адміністрації збиралися, адміністрація наради проводила – а російські війська "вже були на ГЕСі". 

На сьогодні в самому місті військ РФ немає, вони стоять на Каховській ГЕС і на головній споруді Північно-Кримського каналу.

Мер сказав, що приміщення виконкому взято під охорону і він туди заходить раз на день. "На сьогодні в місті ніяких прапорів немає", – заявив Коваленко. 

Коваленко заявив, що поліції в місті не було через 3 години після початку наступу. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Він підтвердив, що росіяни розстріляли авто з родиною, яка їхала в місто: "Через Каховську ГЕС переїздив бусік, на вимогу зупинитися вони не зупинилися і почали їхати в бік шлюзу – і автомобіль було розстріляно".  

Теми: Херсонська областьводавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Херсонська область
Україна втратила контроль над переправою в Херсон, але не над містом
Голова ОДА про захист Херсонщини: Можемо і хочемо оборонятися
Херсонщина: від дій РФ загинуло 2 дітей, захоплено Олешки і переправу
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...