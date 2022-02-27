Каховская ГЭС под контролем россиян, в Новой Каховке “никаких флагов” – мэр

Каховская ГЭС находится под контролем российских кафиров с 24 февраля, Новая Каховка оккупирована, хотя российских войск в городе нет.

Источник: мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в совместном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "С первого дня (войны), через 5 часов Каховская ГЭС была взята российскими войсками – и вокруг города находятся… С первого дня город, не понимаю даже почему, спокойно отступил – и находится в руках российской армии, не столько город, сколько Каховской ГЭС".

Детали: На вопрос, почему Новая Каховка не сопротивлялась, Коваленко ответил, что в 11 утра в первый день войны "еще никто ничего не понял", военные администрации собирались, администрация совещания проводила – а российские войска "уже были на ГЭСе".

На сегодняшний день в самом городе войск РФ нет, они стоят на Каховской ГЭС и на главном сооружении Северо-Крымского канала.

Мэр сказал, что помещение исполкома взято под охрану и он туда заходит раз в день. "На сегодняшний день в городе никаких флагов нет", – заявил Коваленко.

Коваленко заявил, что полиции в городе не было спустя 3 часа после начала наступления.

Он подтвердил, что россияне расстреляли авто с семьей, которая ехала в город: "Через Каховскую ГЭС переезжал бусик, на требование остановиться они не остановились и начали ехать в сторону шлюза – и автомобиль был расстрелян".