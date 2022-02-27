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Українці надають колосальну підтримку армії – за 2 доби переказали 1,1 млрд гривень

Світлана КізіловаНеділя, 27 лютого 2022, 08:18

Клієнти одного з державних банків протягом протягом лише двох діб перерахували 375 млн гривень з єПідтримки та 785 млн гривень з особистих карток на спеціальний рахунок НБУ

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Збройні Сили України дякують за підтримку українцям. "Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу клієнти одного з державних банків. Слава Україні! Разом переможемо!", - йдеться у дописі Генштабу.

Так, за дві доби 25-26 лютого громадяни перерахували на спецрахунки Національного банку України для допомоги Збройним Силам:

  • 560 тис. платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка
  • 900 тис. транзакцій на 785 млн грн з особистих карток

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Теми: Збройні силивійна
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