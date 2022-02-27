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Украинцы оказывают колоссальную поддержку армии – за 2 суток перевели 1,1 млрд гривен

Светлана КизиловаВоскресенье, 27 февраля 2022, 08:18

Клиенты одного из государственных банков в течение всего двух суток перечислили 375 млн гривен с Єпідтримки и 785 млн гривен с личных карточек на специальный счет НБУ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Вооруженные Силы Украины благодарят за поддержку украинцев. "Любовь к Украине не измеряется цифрами. Но мы попытаемся проиллюстрировать ими, как поддерживают свое государство клиенты одного из государственных банков. Слава Украине! Вместе победим!", - говорится в сообщении Генштаба.

Так, за двое суток 25-26 февраля граждане перечислили на спецсчета Национального банка Украины для помощи Вооруженным Силам:

  • 560 тыс. платежей на 375 млн грн с карточек
  • 900 тыс. транзакций на 785 млн грн с личных карт

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Темы: Вооруженные силывойна
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