Украинцы оказывают колоссальную поддержку армии – за 2 суток перевели 1,1 млрд гривен
Воскресенье, 27 февраля 2022, 08:18
Клиенты одного из государственных банков в течение всего двух суток перечислили 375 млн гривен с Єпідтримки и 785 млн гривен с личных карточек на специальный счет НБУ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Вооруженные Силы Украины благодарят за поддержку украинцев. "Любовь к Украине не измеряется цифрами. Но мы попытаемся проиллюстрировать ими, как поддерживают свое государство клиенты одного из государственных банков. Слава Украине! Вместе победим!", - говорится в сообщении Генштаба.
Так, за двое суток 25-26 февраля граждане перечислили на спецсчета Национального банка Украины для помощи Вооруженным Силам:
- 560 тыс. платежей на 375 млн грн с карточек
- 900 тыс. транзакций на 785 млн грн с личных карт
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