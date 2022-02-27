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Зірвали висадку ворожого десанту, наростили оборону Києва, втрати ворога зросли – Міноборони

Неділя, 27 лютого 2022, 08:24
Знищений танк ворога. Фото Генерального штабу ЗСУ

Українські захисники упродовж доби нарощували сили для оборони Києва, перехопили авіацію ворога над столицею та зірвали висадку морського десанту у Чорноморській зоні. Втрати ворога ще більше зросли.

Джерело: Міноборони та заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно Міноборони: "Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали:

  • особового складу понад 3000 осіб та понад 200 – полоненими (інформація уточнюється);
  • літаків 16 одиниць;
  • вертольотів 18 одиниць;
  • танків – 102;
  • ББМ різних типів понад 540 одиниць;
  • ЗРК БУК – 1;
  • автомобільної техніки понад 20 одиниць".

Пряма мова Маляр: "Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні".

Деталі: Крім того, за словами Маляр, угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. Захисники перейшли до маневренних дій.

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По всій країні триває мобілізація, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

За даними Міноборони, особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажений попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан.

Є факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.

Теми: Міноборонивійна
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