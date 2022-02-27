Зірвали висадку ворожого десанту, наростили оборону Києва, втрати ворога зросли – Міноборони
Українські захисники упродовж доби нарощували сили для оборони Києва, перехопили авіацію ворога над столицею та зірвали висадку морського десанту у Чорноморській зоні. Втрати ворога ще більше зросли.
Джерело: Міноборони та заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook
Дослівно Міноборони: "Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали:
- особового складу понад 3000 осіб та понад 200 – полоненими (інформація уточнюється);
- літаків 16 одиниць;
- вертольотів 18 одиниць;
- танків – 102;
- ББМ різних типів понад 540 одиниць;
- ЗРК БУК – 1;
- автомобільної техніки понад 20 одиниць".
Пряма мова Маляр: "Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.
Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.
Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні".
Деталі: Крім того, за словами Маляр, угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. Захисники перейшли до маневренних дій.
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