Зірвали висадку ворожого десанту, наростили оборону Києва, втрати ворога зросли – Міноборони

Українські захисники упродовж доби нарощували сили для оборони Києва, перехопили авіацію ворога над столицею та зірвали висадку морського десанту у Чорноморській зоні. Втрати ворога ще більше зросли.

Джерело: Міноборони та заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно Міноборони: "Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали:

особового складу понад 3000 осіб та понад 200 – полоненими (інформація уточнюється);

літаків 16 одиниць;

вертольотів 18 одиниць;

танків – 102;

ББМ різних типів понад 540 одиниць;

ЗРК БУК – 1;

автомобільної техніки понад 20 одиниць".

Пряма мова Маляр: "Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні".

Деталі: Крім того, за словами Маляр, угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. Захисники перейшли до маневренних дій.

По всій країні триває мобілізація, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

За даними Міноборони, особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажений попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан.

Є факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.