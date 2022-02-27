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Сорвали высадку вражеского десанта, нарастили оборону Киева, потери врага выросли – Минобороны

Воскресенье, 27 февраля 2022, 07:24
Сорвали высадку вражеского десанта, нарастили оборону Киева, потери врага выросли – Минобороны
Уничтоженный танк врага. Фото Генерального штаба ВСУ

Украинские защитники на протяжении суток наращивали силы для обороны Киева, перехватили авиацию врага над столицей и сорвали высадку морского десанта в Черноморской зоне. Потери врага еще больше выросли.

Источник: Минобороны и заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно Минобороны: "Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:

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  • личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);
  • самолетов 16 единиц;
  • вертолетов 18 единиц;
  • танков – 102;
  • ББМ разных типов свыше 540 единиц;
  • ЗРК БУК – 1;
  • автомобильной техники более 20 единиц".

Прямая речь Маляр: "В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.

Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне".

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Детали: Кроме того, по словам Маляр, группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. Защитники перешли к маневренным действиям.

По всей стране идет мобилизация, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва.

По данным Минобороны, личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние.

Есть факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.

Темы: Миноборонывойна
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