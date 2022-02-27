Сорвали высадку вражеского десанта, нарастили оборону Киева, потери врага выросли – Минобороны
Украинские защитники на протяжении суток наращивали силы для обороны Киева, перехватили авиацию врага над столицей и сорвали высадку морского десанта в Черноморской зоне. Потери врага еще больше выросли.
Источник: Минобороны и заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Дословно Минобороны: "Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:
- личного состава более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);
- самолетов 16 единиц;
- вертолетов 18 единиц;
- танков – 102;
- ББМ разных типов свыше 540 единиц;
- ЗРК БУК – 1;
- автомобильной техники более 20 единиц".
Прямая речь Маляр: "В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.
Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.
Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне".
Детали: Кроме того, по словам Маляр, группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. Защитники перешли к маневренным действиям.
По всей стране идет мобилизация, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва.
По данным Минобороны, личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние.
Есть факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.