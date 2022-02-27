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Австралія профінансує летальну зброю для України

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 07:33
Австралія профінансує летальну зброю для України
Фото pixabay.com

Австралія сприятиме наданню Україні летальної зброї через партнерів по НАТО – США та Велику Британію, заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Джерело: Sydney Morning Herald

Пряма мова: "Ми вже надаємо значну підтримку з точки зору нелетальної допомоги, але я щойно розмовляв із міністром оборони, і ми будемо намагатися надати будь-яку підтримку летальнійї допомозі через наших партнерів по НАТО, зокрема Сполучені Штати та Об'єднане Королівство.

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Ми будемо працювати через ці канали, тому що це найефективніший спосіб зробити це. Вони вже надають підтримку в цих сферах, і ми будемо допомагати їм у тому, що вони роблять".

Деталі: За словами Моррісона, "уряд Австралії й надалі відстоюватиме те, що є правильним, коли йдеться про Україну".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 лютого, на третій день війни Росії проти України, Німеччина змінила свою позицію щодо надання зброї Україні й дозволила надіслати 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет класу "земля-повітря" Stinger через партнерів по НАТО.
  • Бельгія заявила в суботу, що надішле українській армії 2000 кулеметів і тисячі тонн палива, а Нідерланди заявили, що вже поставили снайперські гвинтівки і шоломи і збираються відправити 200 ракет Stinger.

Теми: АвстраліязброяУкраїнавійна
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