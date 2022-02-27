Австралія профінансує летальну зброю для України

Австралія сприятиме наданню Україні летальної зброї через партнерів по НАТО – США та Велику Британію, заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Джерело: Sydney Morning Herald

Пряма мова: "Ми вже надаємо значну підтримку з точки зору нелетальної допомоги, але я щойно розмовляв із міністром оборони, і ми будемо намагатися надати будь-яку підтримку летальнійї допомозі через наших партнерів по НАТО, зокрема Сполучені Штати та Об'єднане Королівство.

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Ми будемо працювати через ці канали, тому що це найефективніший спосіб зробити це. Вони вже надають підтримку в цих сферах, і ми будемо допомагати їм у тому, що вони роблять".

Деталі: За словами Моррісона, "уряд Австралії й надалі відстоюватиме те, що є правильним, коли йдеться про Україну".

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