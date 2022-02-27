Австралія профінансує летальну зброю для України

Австралія сприятиме наданню Україні летальної зброї через партнерів по НАТО – США та Велику Британію, заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Джерело: Sydney Morning Herald

Пряма мова: "Ми вже надаємо значну підтримку з точки зору нелетальної допомоги, але я щойно розмовляв із міністром оборони, і ми будемо намагатися надати будь-яку підтримку летальнійї допомозі через наших партнерів по НАТО, зокрема Сполучені Штати та Об'єднане Королівство.

Ми будемо працювати через ці канали, тому що це найефективніший спосіб зробити це. Вони вже надають підтримку в цих сферах, і ми будемо допомагати їм у тому, що вони роблять".

Деталі: За словами Моррісона, "уряд Австралії й надалі відстоюватиме те, що є правильним, коли йдеться про Україну".

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