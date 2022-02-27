Австралия профинансирует летальное оружие для Украины
Австралия будет способствовать предоставлению Украине летального оружия через партнеров по НАТО – США и Великобританию, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Источник: Sydney Morning Herald
Прямая речь: "Мы уже оказываем значительную поддержку с точки зрения нелетальной помощи, но я только что разговаривал с министром обороны, и мы будем стараться оказать любую поддержку летальной помощи через наших партнеров по НАТО, в частности, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство.
Мы будем работать через эти каналы, потому что это самый эффективный способ сделать это. Они уже оказывают поддержку в этих сферах, и мы будем помогать им в том, что они делают".
Детали: По словам Моррисона, "правительство Австралии и дальше будет отстаивать то, что правильно, когда речь идет об Украине".
Напомним:
- 26 февраля, на третий день войны России против Украины, Германия изменила свою позицию на счет предоставления оружия Украине и разрешила прислать 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет класса "земля-воздух" Stinger через партнеров по НАТО.
- Бельгия заявила в субботу, что пошлет украинской армии 2000 пулеметов и тысячи тонн топлива, а Нидерланды заявили, что уже поставили снайперские винтовки и шлемы и собираются отправить 200 ракет Stinger.