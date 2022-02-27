Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралия профинансирует летальное оружие для Украины

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 08:33

Австралия будет способствовать предоставлению Украине летального оружия через партнеров по НАТО – США и Великобританию, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Источник: Sydney Morning Herald

Прямая речь: "Мы уже оказываем значительную поддержку с точки зрения нелетальной помощи, но я только что разговаривал с министром обороны, и мы будем стараться оказать любую поддержку летальной помощи через наших партнеров по НАТО, в частности, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство.

Мы будем работать через эти каналы, потому что это самый эффективный способ сделать это. Они уже оказывают поддержку в этих сферах, и мы будем помогать им в том, что они делают".

Детали: По словам Моррисона, "правительство Австралии и дальше будет отстаивать то, что правильно, когда речь идет об Украине".

Напомним:

  • 26 февраля, на третий день войны России против Украины, Германия изменила свою позицию на счет предоставления оружия Украине и разрешила прислать 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет класса "земля-воздух" Stinger через партнеров по НАТО.
  • Бельгия заявила в субботу, что пошлет украинской армии 2000 пулеметов и тысячи тонн топлива, а Нидерланды заявили, что уже поставили снайперские винтовки и шлемы и собираются отправить 200 ракет Stinger.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: АвстралияоружиеУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Австралия
Австралия эвакуировала сотрудников посольства из Львова в Румынию и Польшу
Еще ряд стран призвали граждан покинуть Украину
Австралия разрешила въезд для всех вакцинированных через два года после закрытия границ
Последние новости
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
Все новости...