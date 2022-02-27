Австралия профинансирует летальное оружие для Украины

Австралия будет способствовать предоставлению Украине летального оружия через партнеров по НАТО – США и Великобританию, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Источник: Sydney Morning Herald

Прямая речь: "Мы уже оказываем значительную поддержку с точки зрения нелетальной помощи, но я только что разговаривал с министром обороны, и мы будем стараться оказать любую поддержку летальной помощи через наших партнеров по НАТО, в частности, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство.

Мы будем работать через эти каналы, потому что это самый эффективный способ сделать это. Они уже оказывают поддержку в этих сферах, и мы будем помогать им в том, что они делают".

Детали: По словам Моррисона, "правительство Австралии и дальше будет отстаивать то, что правильно, когда речь идет об Украине".

Напомним: