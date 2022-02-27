У Києві триває комендантська година: на вулицю - не можна
Неділя, 27 лютого 2022, 09:03
У Києві триває запроваджена на півтори доби комендантська година - до 08:00 28 лютого.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Раніше очільник міста Віталій Кличко наголошував: "Місто живе в умовах воєнного стану. Прошу всіх це розуміти. Бо на вулицях небезпечно і наші захисники продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів".
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Мер Києва сказав, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Вийти з домівок люди можуть у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.
Увага! За даними УП, вже фіксувалися випадки, коли цивільних осіб приймали за диверсантів.
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