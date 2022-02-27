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В Киеве продолжается комендантский час: на улицу – нельзя

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:03

В Киеве продолжается введенный на полтора суток комендантский час – до 08:00 28 февраля.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Ранее глава города Виталий Кличко отмечал: "Город живет в условиях военного положения. Прошу всех это понимать. Потому что на улицах опасно и наши защитники продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов".

Мэр Киева сказал, что гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Выйти из домов люди могут в случае объявления воздушной тревоги, чтобы последовать в ближайшее укрытие.

Внимание! По данным УП, уже фиксировались случаи, когда гражданские лица принимались за диверсантов.

Темы: войнаКиев
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