В Киеве продолжается комендантский час: на улицу – нельзя

В Киеве продолжается введенный на полтора суток комендантский час – до 08:00 28 февраля.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Ранее глава города Виталий Кличко отмечал: "Город живет в условиях военного положения. Прошу всех это понимать. Потому что на улицах опасно и наши защитники продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов".

Мэр Киева сказал, что гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Выйти из домов люди могут в случае объявления воздушной тревоги, чтобы последовать в ближайшее укрытие.

Внимание! По данным УП, уже фиксировались случаи, когда гражданские лица принимались за диверсантов.