В Киеве продолжается комендантский час: на улицу – нельзя
Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:03
В Киеве продолжается введенный на полтора суток комендантский час – до 08:00 28 февраля.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Ранее глава города Виталий Кличко отмечал: "Город живет в условиях военного положения. Прошу всех это понимать. Потому что на улицах опасно и наши защитники продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов".
Мэр Киева сказал, что гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
Выйти из домов люди могут в случае объявления воздушной тревоги, чтобы последовать в ближайшее укрытие.
Внимание! По данным УП, уже фиксировались случаи, когда гражданские лица принимались за диверсантов.