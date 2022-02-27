Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чехії за публічне схвалення війни РФ проти України загрожує кримінальна відповідальність

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 09:26

У Чехії за публічне схвалення війни Російської Федерації проти України загрожує кримінальна відповідальність, вже є два випадки провадження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України у Чехії.

Публічне схвалення вторгнення РФ в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування геноциду". 

Реклама:

"Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф Кримінального кодексу", - зазначає посольство. 

Поліція Чехії розмістила попердеження про те, що люди можуть бачити більше правоохоронців біля стратегічно важливих об'єктів, але якоїсь конкретної інформації про безпосередні загрози для Чехії наразі немає. 

Нагадаємо, 26 лютого чеський уряд схвалив відправку зброї та боєприпасів на суму 188 мільйонів крон (8,57 мільйона доларів), щоб допомогти Україні захиститися від нападу Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Також Чехія серед перших у Європі закрила своє небо для російських літаків.

Читайте також: Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Теми: ЧехіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: