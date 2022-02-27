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У Чехії за публічне схвалення війни РФ проти України загрожує кримінальна відповідальність

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 10:26

У Чехії за публічне схвалення війни Російської Федерації проти України загрожує кримінальна відповідальність, вже є два випадки провадження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України у Чехії.

Публічне схвалення вторгнення РФ в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування геноциду". 

"Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф Кримінального кодексу", - зазначає посольство. 

Поліція Чехії розмістила попердеження про те, що люди можуть бачити більше правоохоронців біля стратегічно важливих об'єктів, але якоїсь конкретної інформації про безпосередні загрози для Чехії наразі немає. 

Нагадаємо, 26 лютого чеський уряд схвалив відправку зброї та боєприпасів на суму 188 мільйонів крон (8,57 мільйона доларів), щоб допомогти Україні захиститися від нападу Росії.

Також Чехія серед перших у Європі закрила своє небо для російських літаків.

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Теми: ЧехіявійнаУкраїна
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