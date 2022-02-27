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В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:26

В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, уже два случая производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление, отрицание, отношение под сомнение, одобрение и оправдание геноцида".

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"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.

Полиция Чехии разместила предупреждение о том, что люди могут видеть больше правоохранителей возле стратегически важных объектов, но какой-либо конкретной информации о непосредственных угрозах для Чехии пока нет.

Напомним, 26 февраля чешское правительство одобрило отправку оружия и боеприпасов на сумму 188 миллионов крон (8,57 миллиона долларов), чтобы помочь Украине защититься от нападения России.

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Темы: ЧехиявойнаУкраина
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