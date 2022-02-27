Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:26

В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, уже два случая производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление, отрицание, отношение под сомнение, одобрение и оправдание геноцида".

"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.

Полиция Чехии разместила предупреждение о том, что люди могут видеть больше правоохранителей возле стратегически важных объектов, но какой-либо конкретной информации о непосредственных угрозах для Чехии пока нет.

Напомним, 26 февраля чешское правительство одобрило отправку оружия и боеприпасов на сумму 188 миллионов крон (8,57 миллиона долларов), чтобы помочь Украине защититься от нападения России.

Чехия одна из первых в Европе закрыла свое небо для российских самолетов.

Темы: ЧехиявойнаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его "президентом Украины" – источники

В молчании рождается нацизм – Зеленский обратился к евреям

видеоВ Харькове – ракетные удары по зданию главного управления Нацполиции и СБУ

фотоАбрамович срочно продает активы в Лондоне, власть просят ускорить санкции

США закрыли небо для российских самолетов

фотоВ Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

Все новости...
Чехия
Чехия предложит ЕС ужесточить паспортные правила для россиян
Сенат Чехии рассмотрит постановление о помощи Украине и усилении восточного фланга НАТО
Американские военные направляются из Германии в Словакию на учения
Последние новости
11:01
Горячая линия 1545 теперь решает гуманитарные вопросы: работает круглосуточно
10:57
Янукович в Минске, Кремль хочет сделать его "президентом Украины" – источники
10:56
Зеленский сменил председателей Черкасской и Одесской ОГА
10:48
В США будут расследовать преступления российских олигархов - Байден
10:42
Почти 90% украинцев верят, что Россия проигрывает войну
10:37
Мэр Мариуполя о российских обстрелах: уже 12 часов город "утюжат" без остановки
10:35
Переговори Украины и России сдвинулись во времени – росСМИ
10:35
НБУ ослабил некоторые запреты на операции в иностранной валюте
10:27
В Николаеве высадился вражеский десант. Людей просят покинуть улицы
10:19
Зеленский призвал страны присоединяться к антипутинской коалиции
Все новости...