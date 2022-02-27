Лукашенко пригрозив Україні своєю "спецоперацією"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підтвердив, що ракети по Україні були запущені з території його країні і пригрозив вторгненням в Україну білоруської армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Zerkalo.io.

Лукашенко дорікнув президенту України Володимиру Зеленському через звернення до білорусів з приводу конституційного референдуму в Білорусі, який проходить в неділю.

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"Він нехай звертається до українського народу та відповідає за те, що відбувається сьогодні в Україні. В Україні немає жодного білоруського солдата, жодного патрона", — заявив він.

При цьому Лукашенко зазначив, що в Україні відловлюють та б'ють росіян та білорусів.

"Україна начебто підштовхує Білорусь до спецоперації із захисту своїх громадян", — заявив він.

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Він підтвердив, що з території Білорусі були запущені ракети по позиціях в Україні, але це, за його словами, був вимушений крок, оскільки "на українській стороні за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю було розгорнуто ракетні дивізіони, які готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях". Він також зізнався, що Білорусь допомагає пораненим російським військовим.

При цьому він заявив, що жодної війни з території Білорусі не ведеться.

"Не треба на нас нападати і з "Кварталу 95" підвивати, що ви, білоруси, зробіть правильний вибір", — сказав Лукашенко.

Лукашенко також заявив, що причиною початку війни проти України стала атака з її боку.

27 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів. У своїй промові він закликав "стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку ми всі бачили нещодавно".

Нагадаємо, член Комітету з міжнародних відносин Верховної Ради нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко закликав розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю.