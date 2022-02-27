150 танків та 4300 військових – втрати російської армії за три доби
Міноборони оприлюднило сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби 24,25,26 лютого – від початку загарбницької війни Російської Федерації в Україні. Ворог втратив 150 танків, понад 700 броньованих машин та 4300 особового складу.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook
Деталі: За даними Міноборони, Росія втратила за три дні:
- Літаки 27
- гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармат 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
Пряма мова Маляр: "інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати".