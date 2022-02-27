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150 танків та 4300 військових – втрати російської армії за три доби

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 11:45
ГАННА МАЛЯР, ФОТО з FACEBOOK

Міноборони оприлюднило сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби 24,25,26 лютого – від початку загарбницької війни Російської Федерації в Україні. Ворог втратив 150 танків, понад 700 броньованих машин та 4300 особового складу.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: За даними Міноборони, Росія втратила за три дні:

  • Літаки 27
  • гелікоптери 26
  • Танки 146
  • Бойові броньовані машини 706
  • Гармат 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобільна техніка 30
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 2
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО
  • Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Пряма мова Маляр: "інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати".

Теми: Збройні силиМіноборонивійнаРосія
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