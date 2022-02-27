150 танків та 4300 військових – втрати російської армії за три доби

Міноборони оприлюднило сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби 24,25,26 лютого – від початку загарбницької війни Російської Федерації в Україні. Ворог втратив 150 танків, понад 700 броньованих машин та 4300 особового складу.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: За даними Міноборони, Росія втратила за три дні:

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Літаки 27

гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Пряма мова Маляр: "інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати".