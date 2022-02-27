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150 танков и 4300 военных – потери российской армии за трое суток

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:45

Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток 24,25,26 февраля – с начала захватнической войны Российской Федерации в Украине. Враг потерял 150 танков, более 700 бронированных машин и 4300 личного состава.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: По данным Минобороны, Россия потеряла за три дня:

  • Самолеты 27
  • вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушек 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Прямая речь Маляр: "Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, прежде всего, сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой длился ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери".

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Темы: Вооруженные силыМиноборонывойнаРосcия
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