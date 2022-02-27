150 танков и 4300 военных – потери российской армии за трое суток
Минобороны обнародовало суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток 24,25,26 февраля – с начала захватнической войны Российской Федерации в Украине. Враг потерял 150 танков, более 700 бронированных машин и 4300 личного состава.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Детали: По данным Минобороны, Россия потеряла за три дня:
- Самолеты 27
- вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО
- Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
Прямая речь Маляр: "Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, прежде всего, сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой длился ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери".
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