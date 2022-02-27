Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не тільки "паляниця" не вимовляють, з "Гастамєлем" теж проблеми – СБУ про розмову окупантів

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 10:52

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російських загарбників.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Поки Росія бреше, як її війська спокійно і без втрат заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка – розбита. Показове перехоплення розмови окупантів.

Реклама:

До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "Гастамєлем" є проблеми. Слава Україні!".

Деталі: На записі російський військовий передає, що на мосту із "ГастамЄля" на Київ колона потрапила під обстріл, техніку знищено, частина ОМОНівців відходить до аеропорту лісом.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Передайте в округ – необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать".

Теми: війнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога
Авіація завдала 14 ударів по районах скупчення ворога – зведення
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: