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Не тільки "паляниця" не вимовляють, з "Гастамєлем" теж проблеми – СБУ про розмову окупантів

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 13:52

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російських загарбників.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Поки Росія бреше, як її війська спокійно і без втрат заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка – розбита. Показове перехоплення розмови окупантів.

До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "Гастамєлем" є проблеми. Слава Україні!".

Деталі: На записі російський військовий передає, що на мосту із "ГастамЄля" на Київ колона потрапила під обстріл, техніку знищено, частина ОМОНівців відходить до аеропорту лісом.

Дослівно: "Передайте в округ – необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать".

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Теми: війнаСБУ
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