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Не только "паляниця" не произносят, с "Гастамелем" тоже проблемы - СБУ о разговоре оккупантов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:52

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российских захватчиков.

Источник: СБУ

Дословно: "Пока Россия лжет, что ее войска спокойно и без потерь заходят в украинские города, солдаты РФ убегают лесами. Потому что куча 200-х, а техника – разбита. Показательный перехват разговора оккупантов.

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Кстати, раньше мы думали, что они только слово "паляниця" не могут произнести. А оказывается, что и с "ГастамЕлем" есть проблемы. Слава Украине!".

Детали: На записи российский военный передает, что на мосту из "ГастамЕля" в Киев колонна попала под обстрел, техника уничтожена, часть ОМОНовцев отходит в аэропорт лесом.

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Дословно: "Передайте в округ – необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать".

Темы: войнаСБУ
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