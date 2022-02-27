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Глава МЗС Британії: жодних переговорів з РФ, доки вона не виведе війська з України

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 12:01

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трасс повідомила, що вже склала "список уражених" російських олігархів, і кожні кілька тижнів уряд буде націлюватись на їхні приватні літаки, їхнє майно та інші активи.

"Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців... Тож, чесно кажучи, я не довіряю цим так званим переговорним зусиллям", - заявила вона.

"Я склала список олігархів, які підпадуть під удар... Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів будемо додавати нових олігархів. Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися", - додала Трасс.

Але вона зазначила, що буде потрібен час, щоб деградувати не тільки російську економіку, а й її "воєнну машину".

"Це може тривати кілька років, тому що ми знаємо, що Росія має потужні сили, і також знаємо, що українці хоробрі, і вони налаштовані відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність" - сказала Трасс.

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Теми: Велика БританіяРосіявійна
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