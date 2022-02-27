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Глава МИД Британии: никаких переговоров с РФ, пока она не выведет войска из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 11:01

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что не может быть никаких переговоров с Россией по Украине, пока Москва имеет войска в соседней стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трасс сообщила, что уже составила "список пораженных" российских олигархов, и каждые несколько недель правительство будет нацеливаться на их частные самолеты, их имущество и другие активы.

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"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Так что, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", - заявила она.

"Я составила список олигархов, которые подпадут под удар... Мы работаем над возведением дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", - добавила Трасс.

Но она отметила, что потребуется время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину".

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"Это может длиться несколько лет, потому что мы знаем, что у России есть мощные силы, и также мы знаем, что украинцы храбры, и они настроены отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность" - сказала Трасс.

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Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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