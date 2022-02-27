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У Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 11:17
У Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Президент країни-окупанта Росії Володимир Путін через напад на Україну втратив статус почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо.

Джерело: сайт Міжнародної федерації дзюдо

Дослівно: "У світлі воєнного конфлікту в Україні Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення повноважень статусу пана Володимира Путіна як почесного президента і посла".

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Довідка: Сертифікат повноважень почесного президента IJF було вручено Путіну у 2008 році.

Теми: ПутінвійнаРосіяспорт
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