У Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо
Неділя, 27 лютого 2022, 12:17
Президент країни-окупанта Росії Володимир Путін через напад на Україну втратив статус почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо.
Джерело: сайт Міжнародної федерації дзюдо
Дослівно: "У світлі воєнного конфлікту в Україні Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення повноважень статусу пана Володимира Путіна як почесного президента і посла".
Довідка: Сертифікат повноважень почесного президента IJF було вручено Путіну у 2008 році.
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