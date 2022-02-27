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У Путина отобрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:17
У Путина отобрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо
владимир путин. ФОТО KREMLIN.RU

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин из-за нападения на Украину потерял статус почетного президента и посла Международной федерации дзюдо.

Источник: сайт Международной федерации дзюдо

Дословно: "В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении полномочий статуса господина Владимира Путина в качестве почетного президента и посла".

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Справка: Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.

Темы: ПутинвойнаРосcияспорт
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