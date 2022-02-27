"Терористи, які прибули зі спецзавданням": ЗСУ просять повідомляти про колону з літерою V

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Жителів Київщини просять повідомляти про її місцеперебування.

Джерело: МВС

Дослівно: "Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Техніка рухається в бік Києва.

Дуже важливо.

Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення.

Це вкрай важливо!".