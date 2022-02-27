"Террористы, прибывшие со спецзадачей": ВСУ просят сообщать о колонне с буквой V
Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:32
Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей Киевщины просят сообщать о ее местонахождении.
Источник: МВД
Дословно: "Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.
Техника двигается в сторону Киева.
Очень важно.
Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение.
Это очень важно!".
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