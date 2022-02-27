"Террористы, прибывшие со спецзадачей": ВСУ просят сообщать о колонне с буквой V

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей Киевщины просят сообщать о ее местонахождении.

Источник: МВД

Дословно: "Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

Техника двигается в сторону Киева.

Очень важно.

Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение.

Это очень важно!".