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"Террористы, прибывшие со спецзадачей": ВСУ просят сообщать о колонне с буквой V

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:32
Террористы, прибывшие со спецзадачей: ВСУ просят сообщать о колонне с буквой V
российский танк на улице украины

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей Киевщины просят сообщать о ее местонахождении.

Источник: МВД                          

Дословно: "Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

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Техника двигается в сторону Киева.

Очень важно.

Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение.

ВИДЕО ДНЯ

Это очень важно!".

Темы: РосcиявойнатерроризмКиевская область
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