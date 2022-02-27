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Большинство стран ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, рассматривают закрытие портов

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 11:40
Большинство стран ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, рассматривают закрытие портов
NurPhoto via Getty Images

Большинство стран Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Чиновник ЕС сообщил, что 3/4 стран-членов ЕС сейчас закрыли свое воздушное пространство для России. И он подтверждает, что также рассматривается вопрос о закрытии портов ЕС для кораблей из России", - написал Джозвяк.

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В воскресенье Ирландия объявила, что закроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов из-за войны России против Украины.

Различные европейские страны – в том числе Чехия, Словения и страны Балтии – уже решили закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Такое же решение приняла Великобритания.

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По данным СМИ, такое решение готовят все страны-члены ЕС, каждая отдельно – поскольку этот вопрос является национальной компетенцией.

Решения о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов уже приняли балтийские государства, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Британия.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.

Темы: ЕСРосcия
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