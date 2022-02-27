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Українців просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 11:52

Українських громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів, бути уважними до нових чатів, не спілкуватися з незнайомими.

Джерело: Держспецзв'язку, Центр протидії дезінформації

Дослівно Держспецзв'язку: "У мережі шириться інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один-одному.

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Існують загрози, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу.

Також, нагадуємо, що якщо хтось не знайомий, особливо ті, які не орієнтуються на місцевості запитують вас про плани або будь яку іншу інформацію — не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їх затримання".

Дослівно ЦПД: "Не долучайте до сусідських чатів нових користувачів".

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Теми: війнасоцмережі
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