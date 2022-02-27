Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 12:52

Українських громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів, бути уважними до нових чатів, не спілкуватися з незнайомими.

Джерело: Держспецзв'язку, Центр протидії дезінформації

Дослівно Держспецзв'язку: "У мережі шириться інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один-одному.

Існують загрози, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу.

Також, нагадуємо, що якщо хтось не знайомий, особливо ті, які не орієнтуються на місцевості запитують вас про плани або будь яку іншу інформацію — не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їх затримання".

Дослівно ЦПД: "Не долучайте до сусідських чатів нових користувачів".

Теми: війнасоцмережі
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість

США закрили небо для російських літаків

фотоВ Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

Усі новини...
війна
Колона ворога з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя
Деяких в'язнів звільняють з-під варти: вони йдуть захищати Україну
"Терористи, які прибули зі спецзавданням": ЗСУ просять повідомляти про колону з літерою V
Останні новини
08:34
Жителі Баштанки відібрали у ворога і спалили комплекс "Панцир-С" – Філатов
08:34
фото Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст
08:32
Прем’єр Польщі: потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро
08:29
фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції
08:25
Москва: Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України
08:10
Ющенко звернувся до Путіна і росіян: Ви – чума і кати
08:08
Українським військовим подекуди вдалося відтіснити росіян до кордону
07:56
Авіабомбування Житомира: з'явились деталі атаки
07:50
Ворог намагається підійти до Києва і наступати на всіх напрямках, але всюди зазнає втрат – Генштаб
07:40
Сумщина: Трасу Кіпті-Бачівськ звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона
Усі новини...