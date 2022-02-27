Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцев просят не добавлять в соседские чаты в соцсетях новых пользователей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:52

Украинских граждан просят не присоединять к соседским чатам в соцсетях новых пользователей, быть внимательными к новым чатам, не общаться с незнакомыми.

Источник: Госспецсвязи, Центр противодействия дезинформации

Дословно Госспецсвязи: "В сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты, якобы для помощи друг другу.

Реклама:

Есть угрозы, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание.

Также, напоминаем, что если кто-то не знакомый, особенно те, которые не ориентируются на местности, спрашивают вас о планах или любой другой информации — не общайтесь с ними, а по возможности принимайте меры по их задержанию".

Дословно ЦПД: "Не приобщайте к соседским чатам новых пользователей".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнасоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Титанический труд украинских защитников: Воздушные силы показали ночную охоту на "Шахеды"
Евросоюз снял персональные санкции, возможно, с нескольких россиян
Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский танк на Херсонском направлении
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: