Украинцев просят не добавлять в соседские чаты в соцсетях новых пользователей

Украинских граждан просят не присоединять к соседским чатам в соцсетях новых пользователей, быть внимательными к новым чатам, не общаться с незнакомыми.

Источник: Госспецсвязи, Центр противодействия дезинформации

Дословно Госспецсвязи: "В сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты, якобы для помощи друг другу.

Есть угрозы, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание.

Также, напоминаем, что если кто-то не знакомый, особенно те, которые не ориентируются на местности, спрашивают вас о планах или любой другой информации — не общайтесь с ними, а по возможности принимайте меры по их задержанию".

Дословно ЦПД: "Не приобщайте к соседским чатам новых пользователей".