Боротьба із ДРГ: тероборона просить сипати борошно чи гіпс перед виходами на дахи будинків

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: Зокрема просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

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Не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Дослівно: "Вперед до нашої перемоги над ворогом! Бережіть свої життя! Все буде Україна!".