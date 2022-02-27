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Боротьба із ДРГ: тероборона просить сипати борошно чи гіпс перед виходами на дахи будинків

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 12:15

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: Зокрема просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

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Не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Дослівно: "Вперед до нашої перемоги над ворогом! Бережіть свої життя! Все буде Україна!".

Теми: війна
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