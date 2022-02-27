Боротьба із ДРГ: тероборона просить сипати борошно чи гіпс перед виходами на дахи будинків

Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: Зокрема просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо. Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

Не впускати до під’їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Дослівно: "Вперед до нашої перемоги над ворогом! Бережіть свої життя! Все буде Україна!".