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Борьба с ДРГ: терроборона просит сыпать муку или гипс перед выходами на крыши домов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 15:15

Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Детали: В частности, просят рассыпать на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпатлевку, гипс и т.д. Это позволит понимать, было ли проникновение на крышу и позволит не тратить силы на проверку.

Не впускать в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

Дословно: "Вперед к нашей победе над врагом! Берегите свои жизни! Все будет Украина!".

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Темы: война
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