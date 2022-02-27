Борьба с ДРГ: терроборона просит сыпать муку или гипс перед выходами на крыши домов
Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:15
Подразделения территориальной обороны просят жителей всех городов Украины о помощи.
Источник: Центр противодействия дезинформации
Детали: В частности, просят рассыпать на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпатлевку, гипс и т.д. Это позволит понимать, было ли проникновение на крышу и позволит не тратить силы на проверку.
Не впускать в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.
Дословно: "Вперед к нашей победе над врагом! Берегите свои жизни! Все будет Украина!".
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