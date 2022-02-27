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Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 13:50
РЕДЖЕП ТАЙЇП ЕРДОГАН ФОТО: ОП

Туреччина назвала вторгнення Росії в Україну в неділю війною - це зміна риторики, яка може прокласти шлях до обмеження російського морського проходу до Чорного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року Туреччина контролює протоки Дарданелли і Босфор, які з’єднують Середземне і Чорне моря, і може обмежити прохід військових кораблів під час війни або в разі загрози.

Урівноважуючи свої західні зобов’язання та тісні зв’язки з Москвою, Анкара заявила, що російський напад є неприйнятним, але до неділі не описувала ситуацію як війну.

"На четвертий день війни в Україні ми повторюємо заклик президента Ердогана до негайного припинення російських атак і початку переговорів про припинення вогню", - написав у Twitter речник президента Ібрагім Калін.

Фахреттін Алтун, директор з комунікацій Туреччини, сказав, що "ми є свідками чергової війни в нашому регіоні" і повторив пропозицію Ердогана стати посередником.

Київ звернувся до Анкари з проханням блокувати подальший прохід російським військовим кораблям до Чорного моря, з якого Москва здійснила одне зі своїх вторгнень на південне узбережжя України.

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Але міністр закордонних справ Туреччини заявив у п'ятницю, що Росія за конвенцією Монтре РФ має право повертати кораблі на свою базу.

"Туреччина може зупинити прохід військових кораблів через протоки. Але якщо кораблі однієї із воюючих сторін подають запит на повернення до місць дислокації, то їх мають пропустити", - зазначив він.

Міністр додав, що ці положення можуть бути застосовані, якщо Туреччина визнає війною конфлікт між Росією та Україною.

За Конвенцією Монтре від 1936 року, торгові судна можуть вільно проходити через Босфор і Дарданелли, але для військових кораблів є обмеження - залежно від того, чи вони належать одній з країн Чорноморського регіону. 

Теми: ТуреччинавійнаРосія
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