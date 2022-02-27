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Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:50
Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН ФОТО: ОП

Турция в воскресенье впервые назвала вторжение России в Украину войной – это изменение риторики, которое может проложить путь к ограничению российского морского прохода к Черному морю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Согласно Конвенции Монтре 1936 года Турция контролирует проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и может ограничить проход военных кораблей во время войны или в случае угрозы.

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Уравновешивая свои западные обязательства и тесные связи с Москвой, Анкара заявила, что российское нападение неприемлемо, но до воскресенья не описывала ситуацию как войну.

"На четвертый день войны в Украине мы повторяем призыв президента Эрдогана к немедленному прекращению российских атак и началу переговоров о прекращении огня", - написал в Twitter представитель президента Ибрагим Калин.

Фахреттин Алтун, директор по коммуникациям Турции, сказал, что "мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе" и повторил предложение Эрдогана стать посредником.

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Киев обратился к Анкаре с просьбой блокировать дальнейший проход российским военным кораблям к Черному морю, из которого Москва совершила одно из своих вторжений на южное побережье Украины.

Но министр иностранных дел Турции заявил в пятницу, что Россия по конвенции Монтрё РФ имеет право возвращать корабли на свою базу.

"Турция может остановить проход военных кораблей через проливы. Но если корабли одной из воюющих сторон подают запрос на возвращение в места дислокации, то их должны пропустить", - отметил он.

Министр добавил, что эти положения могут быть применены, если Турция признает войной конфликт между Россией и Украиной.

По Конвенции Монтре от 1936 года торговые суда могут свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, но для военных кораблей есть ограничения - в зависимости от того, принадлежат ли они одной из стран Черноморского региона.

Темы: ТурциявойнаРосcия
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