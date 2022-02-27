Російський диверсант хотів влаштувати теракт у столичному ЖК
Неділя, 27 лютого 2022, 13:00
Українські правоохоронці затримали російського диверсанта, який намагався закласти вибухівку в одному зі столичних житлових комплексів.
Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Деталі: За словами радника міністра, пильний киянин помітив, як бородатий чоловік лишив рюкзак у вестибюлі ЖК "River Stone" і пішов.
Реклама:
Співробітники Нацполіції та Головного управління розвідки Міноборони прибули за викликом та знайшли у рюкзаку вибухівку. На записі відеокамер підтвердили намір російського окупанта замінувати столичний ЖК,
Геращенко каже, що диверсанта затримали, ще двох членів диверсійно-розвідувальної групи розшукують.
ЖК "River Stone" знаходиться на столичних Осокорках, на Дніпровській набережній.
ВІДЕО ДНЯ