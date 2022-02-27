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Російський диверсант хотів влаштувати теракт у столичному ЖК

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 14:00

Українські правоохоронці затримали російського диверсанта, який намагався закласти вибухівку в одному зі столичних житлових комплексів.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Деталі: За словами радника міністра, пильний киянин помітив, як бородатий чоловік лишив рюкзак у вестибюлі ЖК "River Stone" і пішов.

Співробітники Нацполіції та Головного управління розвідки Міноборони прибули за викликом та знайшли у рюкзаку вибухівку. На записі відеокамер підтвердили намір російського окупанта замінувати столичний ЖК,

Геращенко каже, що диверсанта затримали, ще двох членів диверсійно-розвідувальної групи розшукують.

ЖК "River Stone" знаходиться на столичних Осокорках, на Дніпровській набережній.

Затриманий диверсант
Затриманий диверсант
Фото: Антон Геращенко

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Теми: диверсантиРосіяокупаціятеракт
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