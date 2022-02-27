Российский диверсант хотел устроить теракт в столичном ЖК
Воскресенье, 27 февраля 2022, 13:00
Украинские правоохранители задержали российского диверсанта, пытавшегося заложить взрывчатку в одном из столичных жилых комплексов.
Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко
Детали: По словам советника министра, бдительный киевлянин заметил, как бородатый мужчина оставил рюкзак в вестибюле ЖК River Stone и ушел.
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Сотрудники Нацполиции и Главного управления разведки Минобороны прибыли по вызову и обнаружили в рюкзаке взрывчатку. На записи видеокамер подтвердили намерение российского оккупанта заминировать столичный ЖК,
Геращенко говорит, что диверсанта задержали, еще двоих членов диверсионно-разведывательной группы разыскивают.
ЖК River Stone находится на столичных Осокорках, на Днепровской набережной.
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