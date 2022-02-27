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Российский диверсант хотел устроить теракт в столичном ЖК

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:00

Украинские правоохранители задержали российского диверсанта, пытавшегося заложить взрывчатку в одном из столичных жилых комплексов.

Источник: советник министра внутренних дел Антон Геращенко

Детали: По словам советника министра, бдительный киевлянин заметил, как бородатый мужчина оставил рюкзак в вестибюле ЖК River Stone и ушел.

Сотрудники Нацполиции и Главного управления разведки Минобороны прибыли по вызову и обнаружили в рюкзаке взрывчатку. На записи видеокамер подтвердили намерение российского оккупанта заминировать столичный ЖК,

Геращенко говорит, что диверсанта задержали, еще двоих членов диверсионно-разведывательной группы разыскивают.

ЖК River Stone находится на столичных Осокорках, на Днепровской набережной.

Задержанный диверсант
Задержанный диверсант
Фото: Антон Геращенко

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Темы: диверсантыРосcияоккупациятеракт
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