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Генпрокуратура РФ обіцяє до 20 років колонії за допомогу Україні

Євген КізіловНеділя, 27 лютого 2022, 14:06

Генеральна прокуратура Росії заявила, що за надання допомоги Україні можуть посадити на 20 років у колонію за статтею "Державна зрада".

Джерело: пресреліз відомства у Telegram

Дослівно: "Необхідно враховувати, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної або іншої допомоги іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (Державна зрада).

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 20 років".

Теми: РосіявійнаУкраїна
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