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Генпрокуратура РФ обещает до 20 лет колонии за помощь Украине

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:06

Генеральная прокуратура России заявила, что за оказание помощи Украине могут дать до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".

Источник: пресс-релиз ведомства в Telegram

Дословно: "Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

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За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет".

Темы: РосcиявойнаУкраина
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