Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура РФ обещает до 20 лет колонии за помощь Украине

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:06

Генеральная прокуратура России заявила, что за оказание помощи Украине могут дать до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".

Источник: пресс-релиз ведомства в Telegram

Дословно: "Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: РосcиявойнаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Росcия
Российский диверсант хотел устроить теракт в столичном ЖК
Турция впервые открыто назвала нападение РФ на Украину войной
Чехия тоже отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022 по футболу
Последние новости
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
Все новости...