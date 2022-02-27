Генпрокуратура РФ обещает до 20 лет колонии за помощь Украине

Генеральная прокуратура России заявила, что за оказание помощи Украине могут дать до 20 лет колонии по статье "Государственная измена".

Источник: пресс-релиз ведомства в Telegram

Дословно: "Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет".