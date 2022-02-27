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Диверсанти поранили в Одесі главу осередку тероборони "Південь"

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 14:19
тероборона, ілюстративне фото ельдара сарахмана, уп

В Одесі під час затримання диверсантів зазнав тяжкого поранення керівник регіонального управління сил тероборони "Південь" Станіслав Ярмола.

Джерело: Одеська обласна військова адміністрація в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "При затримані в Одесі однієї з диверсійно-розвідувальних груп зазнав поранення керівник регіонального управління сил тероборони "Південь" Станіслав Ярмола. Наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані".

Деталі: За словами голови ОВА Сергія Гриневецького, у місті та області продовжують діяти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Одну з ДРГ силовики виявили у райцентрі Роздільна, в мікроавтобусі виявлено автомати й гранатомети, боєприпаси, міни та вибухівку. Одного диверсанта затримали, решта втекли, тривають їх пошуки.

Повідомляється, що впродовж 26 лютого військові продовжували фіксувати дрони вздовж морського узбережжя та кордону України з боку Придністров’я.

Теми: ОдесаЗбройні силивійнаРосія
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