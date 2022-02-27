Диверсанты ранили в Одессе главу ячейки терробороны "Південь"

В Одессе во время задержания диверсантов получил тяжелое ранение руководитель регионального управления сил терробороны "Південь" Станислав Ярмола.

Источник: Одесская областная военная администрация в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "При задержании в Одессе одной из диверсионно-разведывательных групп получил ранение руководитель регионального управления сил терробороны "Південь" Станислав Ярмола. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии".

Детали: По словам главы ОВА Сергея Гриневецкого, в городе и области продолжают действовать вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Одну из ДРГ силовики обнаружили в райцентре Раздельная, в микроавтобусе обнаружены автоматы и гранатометы, боеприпасы, мины и взрывчатки. Одного диверсанта задержали, остальные скрылись, продолжаются их поиски.

Сообщается, что 26 февраля военные продолжали фиксировать дроны вдоль морского побережья и границы Украины со стороны Приднестровья.