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Диверсанты ранили в Одессе главу ячейки терробороны "Південь"

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:19
Диверсанты ранили в Одессе главу ячейки терробороны Південь
тероборона, иллюстративный фото эльдара сарахмана, уп

В Одессе во время задержания диверсантов получил тяжелое ранение руководитель регионального управления сил терробороны "Південь" Станислав Ярмола.

Источник: Одесская областная военная администрация в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "При задержании в Одессе одной из диверсионно-разведывательных групп получил ранение руководитель регионального управления сил терробороны "Південь" Станислав Ярмола. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии".

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Детали: По словам главы ОВА Сергея Гриневецкого, в городе и области продолжают действовать вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Одну из ДРГ силовики обнаружили в райцентре Раздельная, в микроавтобусе обнаружены автоматы и гранатометы, боеприпасы, мины и взрывчатки. Одного диверсанта задержали, остальные скрылись, продолжаются их поиски.

Сообщается, что 26 февраля военные продолжали фиксировать дроны вдоль морского побережья и границы Украины со стороны Приднестровья.

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Темы: ОдессаВооруженные силывойнаРосcия
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