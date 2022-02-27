Київ створює гуманітарний штаб для допомоги мешканцям

Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують. Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом оприлюднимо контакти для збору допомоги і волонтерів. А також – інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога".

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Деталі: Мер додав, що лікарні столиці працюють у режимі військового часу і закликав небайдужих киян стати донорами крові.

На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові.

Але найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Після закінчення комендантської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського,

12.



Кличко наголосив, що військові, поліція і нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто.