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Київ створює гуманітарний штаб для допомоги мешканцям

Неділя, 27 лютого 2022, 13:45
Київ створює гуманітарний штаб для допомоги мешканцям
Фото kyiv.klichko.org

Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують. Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом оприлюднимо контакти для збору допомоги і волонтерів. А також – інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога".

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Деталі: Мер додав, що лікарні столиці працюють у режимі військового часу і закликав небайдужих киян стати донорами крові.

На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові.

Але найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Після закінчення комендантської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського,
12.

Кличко наголосив, що військові, поліція і нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто.

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Теми: Віталій КличкоКиїввійна
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