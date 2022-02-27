Київ створює гуманітарний штаб для допомоги мешканцям
Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують. Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом оприлюднимо контакти для збору допомоги і волонтерів. А також – інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога".
Деталі: Мер додав, що лікарні столиці працюють у режимі військового часу і закликав небайдужих киян стати донорами крові.
На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові.
Але найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Після закінчення комендантської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського,
12.
Кличко наголосив, що військові, поліція і нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто.