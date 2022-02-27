Киев создает гуманитарный штаб для помощи жителям
Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время обнародуем контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь".
Детали: Мэр добавил, что больницы столицы работают в режиме военного времени и призвал неравнодушных киевлян стать донорами крови.
На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови.
Но самая большая потребность – в донорах с отрицательным резусом. После окончания комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах по улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12.
Кличко подчеркнул, что военные, полиция и нацгвардия, терроборона и добробаты защищают город.