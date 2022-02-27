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Киев создает гуманитарный штаб для помощи жителям

Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:45
Фото kyiv.klichko.org

Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время обнародуем контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь".

Детали: Мэр добавил, что больницы столицы работают в режиме военного времени и призвал неравнодушных киевлян стать донорами крови.

На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови.

Но самая большая потребность – в донорах с отрицательным резусом. После окончания комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах по улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12.

Кличко подчеркнул, что военные, полиция и нацгвардия, терроборона и добробаты защищают город.

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Темы: Виталий КличкоКиеввойна
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