Росія заявляє, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела підтверджують

Після розмови президента України Володимира Зеленського із самопроголошеним лідером РБ Олександром Лукашенко Росія заявила, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела УП це підтверджують.

Джерело: підконтрольне російській владі видання "РИА Новости", співрозмовники УП у владі

Деталі: Співрозмовник "Української правди" в оточенні президента Зеленського інформацію підтвердив.

За словами джерела, зустріч відбудеться на кордоні.

Пряма мова джерела: "Без жодних попередніх умов. Це важливо. Вони ініціювали. У нас буде дуже правильна делегація".

Керівник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Україна погодила проведення переговорів на Гомельщині (Білорусь).

Наразі російська делегація їде на місце.

Водночас, ще одне джерело в українській владі повідомило, що йдеться про переговори з білорусами, а не росіянами: "Нам не можна допустити ще один фронт".

Спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що після телефонної розмови Зеленського та Лукашенка самопроголошений президент РБ звернувся до російської сторони з проханням не відкликати російську делегацію та чекати на українців.

При цьому повідомляється, що Росія не висувала вимог щодо того, щоб українські війська склали зброю перед переговорами.

До складу делегації РФ, крім Мединського, входять заступники міністра оборони та закордонних справ РФ, посол у Білорусі Борис Гризлов і глава міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький.