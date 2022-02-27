Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія заявляє, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела підтверджують

Альона Мазуренко Неділя, 27 лютого 2022, 13:47
Росія заявляє, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела підтверджують

Після розмови президента України Володимира Зеленського із самопроголошеним лідером РБ Олександром Лукашенко Росія заявила, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела УП це підтверджують.

Джерело: підконтрольне російській владі видання "РИА Новости", співрозмовники УП у владі

Деталі: Співрозмовник "Української правди" в оточенні президента Зеленського інформацію підтвердив.

Реклама:

За словами джерела, зустріч відбудеться на кордоні.

Пряма мова джерела: "Без жодних попередніх умов. Це важливо. Вони ініціювали. У нас буде дуже правильна делегація".

Керівник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Україна погодила проведення переговорів на Гомельщині (Білорусь).

ВІДЕО ДНЯ

Наразі російська делегація їде на місце.

Водночас, ще одне джерело в українській владі повідомило, що йдеться про переговори з білорусами, а не росіянами: "Нам не можна допустити ще один фронт".

Спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що після телефонної розмови Зеленського та Лукашенка самопроголошений президент РБ звернувся до російської сторони з проханням не відкликати російську делегацію та чекати на українців.

При цьому повідомляється, що Росія не висувала вимог щодо того, щоб українські війська склали зброю перед переговорами.

До складу делегації РФ, крім Мединського, входять заступники міністра оборони та закордонних справ РФ, посол у Білорусі Борис Гризлов і глава міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький.

Теми: РосіяУкраїнаБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
НА ПОРОЗІ 3-Ї СВІТОВОЇ: ПУТІН ПЕРЕВОДИТЬ ЯДЕРНІ ВІЙСЬКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТІ
Кулеба про переговори з Росією: може бути мир, але не капітуляція України
Кулеба про ядерну погрозу Путіна: Це буде катастрофа для світу, але нас не зламає
Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут – Веніславський
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: