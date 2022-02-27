Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ заявляет, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники подтверждают

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:47

После разговора президента Украины Владимира Зеленского с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко Россия заявила, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники УП это подтверждают.

Источник: подконтрольное российским властям издание "РИА Новости", собеседники УП во власти

Детали: Собеседник "Украинской правды" в окружении президента Зеленского информацию подтвердил.

По словам источника, встреча состоится на границе.

Прямая речь источника: "Без всяких предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация".

Руководитель российской делегации Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области.

Сейчас российская делегация едет на место.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В то же время, еще один источник в украинских властях сообщил, что речь идет о переговорах с белорусами, а не россиянами: "Нам нельзя допустить еще один фронт".

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что после телефонного разговора Зеленского и Лукашенко самопровозлашенный президент РБ обратился к российской стороне с просьбой не отзывать российскую делегацию и ждать украинцев.

При этом сообщается, что Россия не выдвигала требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами.

В составе делегации РФ, помимо Мединского, заместители министра обороны и иностранных дел РФ, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Темы: РосcияУкраинаБеларусьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
НА ПОРОГЕ 3-Й МИРОВОЙ: ПУТИН ПЕРЕВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ВОЙСКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ
Кулеба о переговорах с Россией: может быть мир, но не капитуляция Украины
Войска РФ уничтожили "Мрию": Укроборонпром обещает восстановить за счет оккупанта
Переговоры с РФ начнутся через несколько часов, делегация сменила маршрут – Вениславский
Последние новости
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
Все новости...