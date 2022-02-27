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РФ заявляет, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники подтверждают

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:47
РФ заявляет, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники подтверждают

После разговора президента Украины Владимира Зеленского с самопровозглашенным лидером РБ Александром Лукашенко Россия заявила, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники УП это подтверждают.

Источник: подконтрольное российским властям издание "РИА Новости", собеседники УП во власти

Детали: Собеседник "Украинской правды" в окружении президента Зеленского информацию подтвердил.

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По словам источника, встреча состоится на границе.

Прямая речь источника: "Без всяких предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация".

Руководитель российской делегации Мединский заявил, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области.

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Сейчас российская делегация едет на место.

В то же время, еще один источник в украинских властях сообщил, что речь идет о переговорах с белорусами, а не россиянами: "Нам нельзя допустить еще один фронт".

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что после телефонного разговора Зеленского и Лукашенко самопровозлашенный президент РБ обратился к российской стороне с просьбой не отзывать российскую делегацию и ждать украинцев.

При этом сообщается, что Россия не выдвигала требований о том, чтобы украинские войска сложили оружие перед переговорами.

В составе делегации РФ, помимо Мединского, заместители министра обороны и иностранных дел РФ, посол в Беларуси Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Темы: РосcияУкраинаБеларусьвойна
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