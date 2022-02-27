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Уряд Італії схвалив негайне виділення 110 млн євро Україні

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 13:51
Уряд Італії схвалив негайне виділення 110 млн євро Україні
ЛУїджі Ді Майо. Фото: Getty images

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду України.

Про це Ді Майо повідомив у Twitter у неділю, пише "Європейська правда".

"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження солідарності Італії та підтримки народу, з яким у нас братські стосунки", - зазначив Ді Майо у Twitter.

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Як повідомлялося, у неділю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує блоку профінансувати постачання зброї та інших матеріалів, зокрема, пального, для української армії.

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Також повідомлялося, що на позачерговій пленарній сесії Європарламенту у вівторок буде внесено на розгляд потужну резолюцію на підтримку України.

Теми: ІталіяекономікаРосіявійна
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