Уряд Італії схвалив негайне виділення 110 млн євро Україні
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду України.
Про це Ді Майо повідомив у Twitter у неділю, пише "Європейська правда".
"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження солідарності Італії та підтримки народу, з яким у нас братські стосунки", - зазначив Ді Майо у Twitter.
I told my colleague @DmytroKuleba that I have just signed a resolution for the immediate disbursement of 110 million euros to the government of Kiev, as a concrete expression of Italy’s solidarity and support for a people with whom we have a fraternal relationship.— Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 27, 2022
Як повідомлялося, у неділю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує блоку профінансувати постачання зброї та інших матеріалів, зокрема, пального, для української армії.
Також повідомлялося, що на позачерговій пленарній сесії Європарламенту у вівторок буде внесено на розгляд потужну резолюцію на підтримку України.